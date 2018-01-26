Иско не поможет "Реалу" в матче с "Валенсией"

Полузащитник "Реала" Иско выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист получил повреждение левого бедра на тренировке и пропустит около недели.

Таким образом хавбек не сыграет в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", который состоится 27 января.

Напомним, что в лазарет "сливочных" также угодил защитник Серхио Рамос.

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