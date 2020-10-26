Иско недоволен своим положением в "Реале"

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Иско недоволен своим положением в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско в ходе субботнего матча с "Барселоной" высказывал недовольство главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

Испанский хавбек заявил партнёрам о своём разочаровании количеством отведённого ему игрового времени.

"Если Зидан хочет заменить меня, то делает это на 50-й или 60-й минуте игры. А иногда даже в перерыве. Но если он хочет выпустить меня, то делает это на 80-й!" - сказал Иско.

В этом сезоне 28-летний футболист принял участие в четырёх матчах "Реала", наиграв в сумме 147 минут.

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