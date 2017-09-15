Иско: "Никакого перехода в "Барселону" и быть не могло"

Полузащитник "Реала" Иско заявил, что он никогда не задумывался о переходе в "Барселону".

"Были какие-то разговоры, но я ничего не знаю. Я хочу сконцентрироваться на игре за "Реал". Клуб сделал ставку на меня и мы довольны друг другом. Никакого перехода в "Барселону" и быть не могло. Ни в коем случае. Я всегда верил, что смогу заиграть в "Реале". Были и сложные времена, но я ни о чем не жалею", - приводит слова Иско A Bola.

Стоит отметить, что слухи о переходе Иско в "Барселону" появились прошлой зимой, но президент мадридцев Флорентино Перес даже не стал рассматривать вариант с продажей игрока.

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