Иско нокаутировал сборную Италии на "Сантьяго Бернабеу"

В матче 7-го тура отборочного цикла Чемпионата Мира сошлись лидеры группы G –сборные Испании и Италии. В первом круге противостояние этих команд завершилось вничью – 1:1. Что касается остальных игр, то обе сборные сумели одержать по пять побед, а потому очная встреча должна была определить фаворита группы.

В стартовом составе хозяев неожиданно отсутствовал главный форвард команды Альваро Мората. Хулен Лопетеги высоко оценил заслуги каждого из тройки Давид Сильва-Иско-Марко Асенсио на старте сезона, а потому не стал оставлять никого из них на скамейке для запасных. У итальянцев, в свою очередь, неожиданно в основе появился Леонардо Спинаццола, хотя большинство специалистов предрекало выход в основе Андреа Конти. Кроме того, отсутствовал в составе и лидер команды Джорджо Кьеллини, однако о травме защитника "Ювентуса" было известно еще до игры.

Главный тренер хозяев может по-настоящему гордиться собой, ведь его ставка на дуэт Асенсио-Иско принесла успех уже в самом дебюте поединка: Марко заработал опасный штрафной недалеко от владений Джанлуиджи Буффона, а Иско великолепно реализовал предоставленную возможность пробить, открыв таким образом счет в матче. Испанцы решили не останавливаться на достигнутом и продолжили владеть мячом на чужой половине поля, однако следующий момент возник у гостей. Удар Андреа Белотти в изысканном стиле отразил Давид Де Хеа, продемонстрировав свой класс.

Зрители на заполненном "Сантьяго Бернабеу" вновь ликовали после гола своего любимчика уже на 40-й минуте: Иско в абсолютно типичном для себя стиле накрутил защитника на линии штрафной, после чего неотразимо пробил в нижний угол ворот Буффона. Таким образом, полузащитник "Реала" обеспечил своей команде комфортное преимущество после первого тайма, в то время как футболистам сборной Италии предстоял непростой разговор с главным тренером в перерыве.

Джампьеро Вентуре удалось найти правильные слова для своих подопечных, и уже со стартовым свистком на вторую половину встречи итальянцы понеслись вперед. Верратти, Кандрева и Белотти имели хорошие шансы сократить счет, однако мяч никак не шёл в ворота Де Хеа. На поле продолжал по-настоящему господствовать Иско, чью фамилию болельщики на стадионе не единожды скандировали по несколько минут.

С каждой минутой уверенность гостей в собственных силах уменьшалась, а потому Хулен Лопетеги решил выпустить свежего Альваро Мората, дабы добить соперника. Форвард своего тренера не подвел, и уже через пять минут после своего появления на поле сумел забить: Альваро замкнул прострел побежавшего в атаку Серхио Рамоса. На этом игра, по сути, и завершилась. Единственное, что запомнилось в концовке, – выход Давида Вильи, впервые вызванного в сборную за долгое время.

Таким образом, испанцы в красивом стиле обыграли "скуадру адзурру", единолично возглавив турнирную таблицу. Особо расстраиваться гостям не следует, ведь они, практически наверняка, займут второе место. Что касается игры, то сегодня болельщики на "Сантьяго Бернабеу" увидели настоящий мастер-класс от Иско, который и обеспечил своей команде желаемый результат.

Испания – Италия – 3:0

Голы: Иско, 13 – 1:0; Иско, 40 – 2:0; Мората, 77 – 3:0

Испания: Де Хеа - Карвахаль, Пике, Рамос, Альба - Коке, Бускетс, Иньеста (Мората, 72) - Силва, Асенсио (Сауль, 78), Иско (Вилья, 89)

Италия: Буффон - Дармиан, Бардзальи, Бонуччи, Спинаццола - Кандрева (Бернандески, 70), Де Росси, Верратти, Инсинье - Иммобиле (Габбьядини, 79), Белотти (Эдер, 70)

Предупреждения: Верратти, 4, Бонуччи, 12

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