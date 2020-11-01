Иско определился с новым клубом

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Иско определился с новым клубом

Хавбек "Реала" Иско покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По сведениям Tribal Football, "сливочные" планируют отдать игрока в аренду с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. Арендующая команда будет обязана выплачивать всю зарплату футболиста.

Агент футболиста ищет новый клуб в Англии или Италии. Сам Иско хочет перейти в "Эвертон".

Отметим, что наставник "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на Иско. В этом сезоне он принял участие пяти матчах.

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