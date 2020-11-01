Иско определился с новым клубом
Хавбек "Реала" Иско покинет клуб в зимнее трансферное окно.
По сведениям Tribal Football, "сливочные" планируют отдать игрока в аренду с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. Арендующая команда будет обязана выплачивать всю зарплату футболиста.
Агент футболиста ищет новый клуб в Англии или Италии. Сам Иско хочет перейти в "Эвертон".
Отметим, что наставник "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на Иско. В этом сезоне он принял участие пяти матчах.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
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|27
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|27
|18