Иско определился с новым клубом

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Иско определился с новым клубом

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник мадридского "Реала" Иско.

По информации AS, испанец принял окончательное решение сменить команду, однако наставник "сливочных" Зинедин Зидан согласен отпустить его только летом.

По окончании нынешнего сезона 28-летний футболист перейдёт в "Севилью", которую возглавляет Хулен Лопетеги. Фактор тренера стал определяющим для хавбека.

Ожидается, что "Реал" потребует за Иско 15-20 миллионов евро.

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