Иско определился с новым клубом
Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник мадридского "Реала" Иско.
По информации AS, испанец принял окончательное решение сменить команду, однако наставник "сливочных" Зинедин Зидан согласен отпустить его только летом.
По окончании нынешнего сезона 28-летний футболист перейдёт в "Севилью", которую возглавляет Хулен Лопетеги. Фактор тренера стал определяющим для хавбека.
Ожидается, что "Реал" потребует за Иско 15-20 миллионов евро.
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Опубликованы результаты голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14