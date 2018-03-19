Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры

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Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьерыПолузащитник мадридского "Реала" Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек "сливочных", который входит в сферу интересов манчестерских "Сити" и "Юнайтед", а также туринского "Ювентуса", предпочитает уже ближайшим летом стать игроком лондонского "Челси".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru

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