Полузащитник мадридского "Реала" Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек "сливочных", который входит в сферу интересов манчестерских "Сити" и "Юнайтед", а также туринского "Ювентуса", предпочитает уже ближайшим летом стать игроком лондонского "Челси".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru