Полузащитник мадридского "Реала" Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек рассчитывает ближайшим летом перейти в "Манчестер Сити", который заинтересован в его услугах. Выбор футболиста объясняется способностью "горожан" удовлетворить его финансовые запросы, а также перспективностью спортивного проекта, который строится на "Этихад".

Напомним, Перес уже назвал цену на Иско. | soccernews.ru