Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры

Теги реал мадридискоманчестер сити

Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьерыПолузащитник мадридского "Реала" Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек рассчитывает ближайшим летом перейти в "Манчестер Сити", который заинтересован в его услугах. Выбор футболиста объясняется способностью "горожан" удовлетворить его финансовые запросы, а также перспективностью спортивного проекта, который строится на "Этихад".

Напомним, Перес уже назвал цену на Иско. | soccernews.ru

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