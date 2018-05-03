Иско определился со своим следующим клубом

Теги искоманчестер ситиреал мадрид

Иско определился со своим следующим клубомБлижайшим летом полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен сменить клубную прописку, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что 26-летний хавбек "сливочных" планирует перебраться в "Манчестер Сити", который проявляет к нему интерес.

В нынешнем сезоне Иско забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" не получает пенальти в свои ворота уже 13 матчей в ЛЧ. | soccernews.ru

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