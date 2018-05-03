Иско определился со своим следующим клубом

Ближайшим летом полузащитник мадридского "Реала" Иско намерен сменить клубную прописку, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что 26-летний хавбек "сливочных" планирует перебраться в "Манчестер Сити", который проявляет к нему интерес.

В нынешнем сезоне Иско забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" не получает пенальти в свои ворота уже 13 матчей в ЛЧ. | soccernews.ru