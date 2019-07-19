Иско отказал клубу из Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" проявляла интерес к хавбеку "Реала" Иско.

Как сообщает ESPN, "сливочные" готовы расстаться с игроком в случае поступления выгодного предложения. Однако сам Иско отказался от перехода в "Боруссию", так как намерен бороться за место в "Реале".

Ранее сообщалось, что Иско входит в список игроков, которых "Реал" готов продать с целью выручки средств для покупки Поля Погба.

В прошлом сезоне на счету Иско шесть забитых мячей и два ассиста в 37 играх.

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