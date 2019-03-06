Иско отказался ехать на матч с "Аяксом" вместе с партнёрами по "Реалу"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско отказался ехать на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" вместе с партнёрами по команде.

Как сообщает Marca, 26-летний футболист остался разочарован непопаданием в заявку на игру, поэтому проигнорировал клубный автобус и на личном автомобиле покинул базу "бланкос".

Также испанский хавбек не был замечен на "Сантьяго Бернабеу" во время поединка, вследствие чего возникают сомнения касательно того, был ли он на стадионе.

После прихода Сантьяго Солари на тренерский мостик "Реала" Иско угодил в глубокий запас из-за конфликта с тренером. Всего в текущем сезоне он провёл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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