Иско отказался пожимать руку Солари во время матча с "Леганесом"

Теги реал мадридискосантьяго солари

Иско отказался пожимать руку Солари во время матча с "Леганесом"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско отказался пожимать руку главному тренеру своей команды Сантьяго Солари во время ответного матча 1/8 финала Кубка Короля против "Леганеса".

26-летний футболист был заменён на 68-й минуте и направляясь в сторону скамейки запасных проигнорировал рукопожатие аргентинского наставника.

Ранее сообщалось, что у Иско конфликт с Солари, из-за которого он стал мало играть в последнее время.

СМИ утверждают, что звёздный испанец может перебраться в "Ювентус" или "Манчестер Сити", однако сам хавбек не собирается покидать "Сантьяго Бернабеу" зимой.

Не пропустите: Солари прокомментировал поражение от "Леганеса" в Кубке Короля. | http://soccernews.ru

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