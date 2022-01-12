Иско отказался уходить из "Реала"

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Иско отказался уходить из "Реала"

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Иско отказался покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист собирается отклонить любые предложения, так как намерен доиграть за "Реал" до окончания контракта, который завершается летом 2022 года. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Ньюкасл" и "Фиорентина".

В нынешнем сезоне 29-летний Иско провел за "Реал" 10 матчей и забил один гол.

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