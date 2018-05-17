Иско отклонил предложение английского топ-клуба

Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил предложение от лондонского "Челси", информирует испанская пресса.

Однако, 26-летний хавбек "сливочных" исключил возможность своего переезда на "Стэмфорд Бридж" ввиду того, в следующем сезоне "аристократы" не будут выступать в Лиге Чемпионов.

Двумя другими претендентами на игрока называются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, Перес и Зидан согласовали два громких подписания "Реала". | soccernews.ru