Иско отклонил предложение английского топ-клуба

Теги реал мадридискочелси

Иско отклонил предложение английского топ-клубаПолузащитник мадридского "Реала" Иско получил предложение от лондонского "Челси", информирует испанская пресса.

Однако, 26-летний хавбек "сливочных" исключил возможность своего переезда на "Стэмфорд Бридж" ввиду того, в следующем сезоне "аристократы" не будут выступать в Лиге Чемпионов.

Двумя другими претендентами на игрока называются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Иско забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, Перес и Зидан согласовали два громких подписания "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов