Иско отклонил предложение "Севильи"

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Иско отклонил предложение "Севильи"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско отказался переходить в "Севилью", утверждает Diario AS.

По информации источника, андалусийский клуб выразил готовность арендовать 28-летнего футболиста в январе, однако тот отклонил поступившее предложение.

Испанский хавбек принял такое решение из-за финансового аспекта - "Севилья" просила его пойти на сокращение зарплаты.

В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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