Иско отклонил предложение "Севильи"
Полузащитник мадридского "Реала" Иско отказался переходить в "Севилью", утверждает Diario AS.
По информации источника, андалусийский клуб выразил готовность арендовать 28-летнего футболиста в январе, однако тот отклонил поступившее предложение.
Испанский хавбек принял такое решение из-за финансового аспекта - "Севилья" просила его пойти на сокращение зарплаты.
В текущем сезоне Иско сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|7
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|10
|Гранада
|19
|27
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|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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