Иско отметил работу видеоповторов

Хавбек сборной Испании Иско поделился мнением о видеоповторах.

"Вот для чего нужны видеоповторы, как раз для таких игр, как с Марокко, когда у тебя не отбирают заработанное очко. Было бы несправедливо, если бы мы отправились домой из-за судейской ошибки" - приводит слова Иско As.

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