Иско поддержал Хулена Лопетеги

Полузащитник "Реала" Иско, комментируя кризис своей команды, выразил поддержку главному тренеру "сливочных" Хулену Лопетеги.

"Ответственность лежит на всех, а не только на тренере. Мы обеспокоены последними результатами, но при это продолжаем верить в Лопетеги и его работу. Надеюсь, что ближайший матч станет отправной точкой, после чего всё наладится" - приводит слова Иско El Chiringuito.

Напомним, что "Реал" не может победить на протяжении пяти игр, забив в них всего 1 гол.

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