Иско поддержал Криштиану Роналду

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Иско поддержал Криштиану Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поделился мнением о безголевой серии своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

"Трёхматчевая безголевая серия Роналду в Примере? Зато он забивает в Лиге Чемпионов. А вообще главное, что мы победили" - цитирует Иско Football Espana.

Напомним, что вчера благодаря дублю испанца "Реал" одержал первую домашнюю победу в Примере в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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Иско хотел сказать: дайте дорогу молодим...

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