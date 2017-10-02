Иско поддержал Криштиану Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поделился мнением о безголевой серии своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

"Трёхматчевая безголевая серия Роналду в Примере? Зато он забивает в Лиге Чемпионов. А вообще главное, что мы победили" - цитирует Иско Football Espana.

Напомним, что вчера благодаря дублю испанца "Реал" одержал первую домашнюю победу в Примере в этом сезоне. | http://soccernews.ru