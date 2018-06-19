Иско поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"

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Иско поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поделился мнением о возможном трансфере нападающего ПСЖ Неймара в королевский клуб.

"Не знаю, готов ли Перес заплатить столько денег за Неймара. Но в Мадриде находятся лучшие игроки. А это один из лучших футболистов мира, и ему будут рады" - цитирует Иско AS.

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