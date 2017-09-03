Иско поиздевался над Верратти

Во вчерашнем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018 года между сборными Испании и Италии полузащитник "красной фурии" Иско в одном из эпизодов просто-таки поиздевался над своим соперником в лице Марко Верратти. Смотрите, как это было.

Напомним, Верратти прокомментировал свою игру против Иско. | soccernews.ru