Иско получил привлекательное предложение от английского топ-клуба

Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил привлекательное предложение из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Сообщается, что заполучить 25-летнего хавбека "сливочных" рассчитывает заполучить "Манчестер Сити", который готов ему щедро платить. В стане "горожан" надуются, что игрок королевского клуба решится на смену команды следующим летом, ввиду того, что он не стал стабильным игроком основы в Мадриде.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 33 играх за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru