Иско получил три предложения от европейских топ-клубов

Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил сразу три выгодных предложения от европейских топ-клубов, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть в своих рядах 25-летнего хавбека "сливочных" выразили желание английский "Манчестер Сити", французский ПСЖ и туринский "Ювентус". При этом все три гранда готовы предложить игроку более выгодные условия личного контракта, нежели тот имеет в своем клубе.

Напомним, "Реал" определил еще одного возможного кандидата на замену Зидану. | soccernews.ru