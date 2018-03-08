Иско получил выгодное предложение из Лондона

Полузащитник мадридского "Реала" Иско получил выгодное предложение от лондонского "Челси", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" предлагают 25-летнему хавбеку более высокую заработную плату, нежели он имеет в королевском клубе. При этом англичане готовы также гарантировать игроку стабильную игровую практику и обеспечить жильем в столице Британии.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Реал".

Напомним, "Челси" интересуется молодым талантом "Лиона". | soccernews.ru