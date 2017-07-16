Иско послал предупреждение "Реалу"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско послал неожиданное предупреждение своему клубу, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 25-летний хавбек сообщил, что он вполне будет готов следующим летом на правах свободного агента присоединиться к каталонской "Барселоне", если текущим летом "сливочные" решатся на покупку вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, который является одним из любимых игроков главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана.

Напомним, "Реал" определился с очередной альтернативой Мбаппе. | soccernews.ru