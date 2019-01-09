Иско поставил лайк под критикующим "Реал" постом

Полузащитник "Реала" Иско недоволен отношением к нему главного тренера команды Солари.

Футболист не получает достаточного игрового времени. В твиттере он поставил лак под постом фаната "Реала", который критикует мадридцев.

"Он ставит в игроков, которые на данный момент не в форме. Он даже охотнее себя поставит в состав, нежели Иско", - написал пользователь в посте, под которым футболист поставил лайк.

Спустя время он убрал лайк.

В текущем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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