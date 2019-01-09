Иско поставил лайк под критикующим "Реал" постом

1 Теги реал мадридискосантьяго солари

Иско поставил лайк под критикующим "Реал" постом

Полузащитник "Реала" Иско недоволен отношением к нему главного тренера команды Солари.

Футболист не получает достаточного игрового времени. В твиттере он поставил лак под постом фаната "Реала", который критикует мадридцев.  

"Он ставит в игроков, которые на данный момент не в форме. Он даже охотнее себя поставит в состав, нежели Иско", - написал пользователь в посте, под которым футболист поставил лайк.

Спустя время он убрал лайк.

В текущем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

А еще: Буффон рассказал о времени, когда он перешел в "Ювентус"| http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

borisklover

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов