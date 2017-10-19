Иско поставил Месси выше Роналду
Полузащитник мадридского "Реала" Иско поставил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси выше своего партнера по команде Криштиану Роналду.
Как информирует испанская пресса, источник из близкого окружения 25-летнего хавбека "сливочных" сообщил, что тот считает лучшим футболистом планеты именно аргентинца. Более того, отношения между испанцем и португальцем являются достаточно натянутыми и держатся исключительно на их профессионализме.
Напомним, Бартомеу похвалил Месси. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1