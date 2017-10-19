Иско поставил Месси выше Роналду

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Иско поставил Месси выше РоналдуПолузащитник мадридского "Реала" Иско поставил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси выше своего партнера по команде Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, источник из близкого окружения 25-летнего хавбека "сливочных" сообщил, что тот считает лучшим футболистом планеты именно аргентинца. Более того, отношения между испанцем и португальцем являются достаточно натянутыми и держатся исключительно на их профессионализме.

Напомним, Бартомеу похвалил Месси. | soccernews.ru

комментарии
Amangeldi

Я был не прав, Месси лучший, а я долбоёб.

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Amangeldi

У Иско есть собака по кличке Месси. О чем еще говорить?

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Miposhka

Все уже знали

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