Иско поставил Месси выше Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поставил форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси выше своего партнера по команде Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, источник из близкого окружения 25-летнего хавбека "сливочных" сообщил, что тот считает лучшим футболистом планеты именно аргентинца. Более того, отношения между испанцем и португальцем являются достаточно натянутыми и держатся исключительно на их профессионализме.

Напомним, Бартомеу похвалил Месси. | soccernews.ru