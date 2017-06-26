Иско поставил "Реалу" два условия

Полузащитник мадридского "Реала" Иско вовсе не намерен оставаться в королевском клубе любой ценой, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек все еще может покинуть "сливочных". Так, футболист поставил перед своим клубом два условия. Во-первых, Иско хочет, чтобы его оклад по новому контракту вырос до размеров, которые ему текущим летом предлагали заинтересованные в нем европейские клубы. Во-вторых, он желает получить гарантии того, что в новом сезоне он будет стабильным игроком стартового состава. Если "Реал" не удовлетворит его требования, футболист будет готов сменить команду.

Напомним, "Реал" может приобрести бывшего форварда "Барселоны". | soccernews.ru