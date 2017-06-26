Иско поставил "Реалу" два условия

Теги искореал мадрид

Иско поставил "Реалу" два условияПолузащитник мадридского "Реала" Иско вовсе не намерен оставаться в королевском клубе любой ценой, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек все еще может покинуть "сливочных". Так, футболист поставил перед своим клубом два условия. Во-первых, Иско хочет, чтобы его оклад по новому контракту вырос до размеров, которые ему текущим летом предлагали заинтересованные в нем европейские клубы. Во-вторых, он желает получить гарантии того, что в новом сезоне он будет стабильным игроком стартового состава. Если "Реал" не удовлетворит его требования, футболист будет готов сменить команду.

Напомним, "Реал" может приобрести бывшего форварда "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов