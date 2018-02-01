Иско поставил ультиматум Пересу

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поставил ультиматум президенту своего клуба Флорентино Пересу, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 25-летний хавбек окончательно разуверился в том, что он сможет стать игроком основного состава "сливочных" при главном тренере Зинедине Зидана. Поэтому игрок уже уведомил босса своего клуба о том, что следующим летом он будет готов уйти, если "Реал" не расстанется с французским специалистом, а также форвардами Криштиану Роналду и Каримом Бензема, которые, стали "любимчиками" 45-летнего наставника.

Напомним, "Реал" отказался приобретать Обамеянга. | soccernews.ru