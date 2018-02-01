Иско поставил ультиматум Пересу

Теги искореал мадридфлорентино пересзинедин зиданкриштиану роналдукарим бензема

Иско поставил ультиматум ПересуПолузащитник мадридского "Реала" Иско поставил ультиматум президенту своего клуба Флорентино Пересу, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 25-летний хавбек окончательно разуверился в том, что он сможет стать игроком основного состава "сливочных" при главном тренере Зинедине Зидана. Поэтому игрок уже уведомил босса своего клуба о том, что следующим летом он будет готов уйти, если "Реал" не расстанется с французским специалистом, а также форвардами Криштиану Роналду и Каримом Бензема, которые, стали "любимчиками" 45-летнего наставника.

Напомним, "Реал" отказался приобретать Обамеянга. | soccernews.ru

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