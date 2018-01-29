Иско поставил ультиматум "Реалу"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поставил ультиматум своему клубу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек четко разъяснил свою позицию "сливочным". В частности, он пригрозил летом следующего года сменить команду, если не будет получать регулярную игровую практику. При этом Иско подчеркнул, что продлевал свой контракт с клубом на условиях игрока основного состава.

Напомним, Иско уже изучает предложения от двух европейских топ-клубов. | soccernews.ru