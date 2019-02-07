Иско пожаловался на свое положение в "Реале"

Хавбек "Реала" Иско высказался о своем положении в клубе.

Так, в интервью для AS Иско заявил, что не получает столько же шансов, как другие футболисты "Реала". Однако он продолжит трудиться, чтобы получить свою возможность.

Напомним, что ранее появлялась информация о конфликте игрока с наставником команды Сантьяго Солари.

В нынешнем сезоне Иско провел 25 игр, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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