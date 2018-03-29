Иско пригрозил Пересу своим переходом в "Барселону"

Теги искореал мадридбарселонафлорентино перес

Иско пригрозил Пересу своим переходом в "Барселону"Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в каталонскую "Барселону", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек пригрозил президенту своего клуба Флорентино Пересу, что из-за нехватки игровой практики он готов покинуть "Сантьяго Бернабеу" уже ближайшим летом. При этом футболист не исключил, что в будущем вполне может оказаться в стане "сине-гранатовых", которые активно им интересовались ранее.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Коке приглашает Иско в "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии
Гость

Это было бы мощно. Хоть и передерживает мяч в реале, но в барсе наверное играл бы не хуже Иньесты

Ответить
Pique

Se queda..

Ответить
Флорентино Перес

Ах ты щенок

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов