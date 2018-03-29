Иско пригрозил Пересу своим переходом в "Барселону"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может перебраться в каталонскую "Барселону", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний хавбек пригрозил президенту своего клуба Флорентино Пересу, что из-за нехватки игровой практики он готов покинуть "Сантьяго Бернабеу" уже ближайшим летом. При этом футболист не исключил, что в будущем вполне может оказаться в стане "сине-гранатовых", которые активно им интересовались ранее.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Коке приглашает Иско в "Атлетико". | soccernews.ru