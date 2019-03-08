Иско принёс извинения игрокам "Реала"

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Иско принёс извинения игрокам "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско попросил прощения у партнёров по команде, сообщает Marca.

По сведениям издания, 26-летний испанец принёс извинения за отказ ехать с одноклубниками на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".

Напомним, что футболист не сел в автобус "бланкос", а покинул базу на личном автомобиле после того, как узнал, что не попал в заявку на игру.

Поступок Иско не понравился другим игрокам "Реала". В частности, хавбека отчитал капитан "сливочных" Серхио Рамос.

В итоге Иско признал ошибку, объяснив своё поведение сложными отношениями с главным тренером Сантьяго Солари, и на этом конфликт был исчерпан.

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