Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"

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Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско принял громкое решение по своему будущему в королевском клубе.

Как сообщает AS, 26-летний футболист готов покинуть "Сантьяго Бернабеу" летом 2019 года, если на тренерском мостике "сливочных" останется Сантьяго Солари.

Хавбек имеет конфликт с аргентинским наставником "бланкос" и больше не хочет играть под его руководством. 

За ситуацией вокруг звёздного испанца внимательно следят "Ювентус", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Интер". Мадридцы оценивают своего игрока в 100 миллионов евро.

Иско выступает за "Реал" с 2013 года, сыграл 263 матча, забил 46 голов и сделал 52 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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