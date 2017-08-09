Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем трофея.

Лучшим игроком матча назначен полузащитник королевского клуба Иско.

В этой встрече 25-летний Иско вышел в основном составе и в начале второго тайма забил гол.

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