Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Теги реал мадридманчестер юнайтедиско

Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем трофея.

Лучшим игроком матча назначен полузащитник королевского клуба Иско.

В этой встрече 25-летний Иско вышел в основном составе и в начале второго тайма забил гол.

Не пропустите: Иско удвоил счет в матче "Реал" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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