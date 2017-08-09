Иско продлит контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско заявил, что в ближайшее время планирует заключить новое соглашение с мадридским клубом.

Об этом он сказал после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче за Суперкубок Европы

"Скоро продлю контракт. Мы очень близки к этому", - сказал Иско.

Действующий контракт сторон рассчитан до 30 июня 2018 года

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