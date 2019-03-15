Иско прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"

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Иско прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик команды.

"Его возвращение - хорошие новости для всех. Мы знаем Зидана и как тренера, и как футболиста. Он любит "Реал". Зидан доказал это своим решением вернуться в команду", - приводит слова Иско Marca.

Напомним, что "Реал" объявил о возвращении Зидана 11 марта. Специалист заключил с клубом контракт до 2022 года.

У руля "сливочных" француз сменил Сантьяго Солари, при котором Иско потерял место в стартовом составе.

В текущем сезоне испанский хавбек записал в свой актив 4 гола и 1 ассист в 26 матчах.

Не пропустите: Зидан произнес громкую речь перед игроками "Реала". | http://soccernews.ru

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