Иско прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
Полузащитник мадридского "Реала" Иско прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик команды.
"Его возвращение - хорошие новости для всех. Мы знаем Зидана и как тренера, и как футболиста. Он любит "Реал". Зидан доказал это своим решением вернуться в команду", - приводит слова Иско Marca.
Напомним, что "Реал" объявил о возвращении Зидана 11 марта. Специалист заключил с клубом контракт до 2022 года.
У руля "сливочных" француз сменил Сантьяго Солари, при котором Иско потерял место в стартовом составе.
В текущем сезоне испанский хавбек записал в свой актив 4 гола и 1 ассист в 26 матчах.
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|Валенсия
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