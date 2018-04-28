Иско пропустит Эль Класико

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Иско пропустит Эль Класико

Хавбек "Реала" Иско пропустит матч против "Барселоны".

Как сообщает Marca, обследование выявило у испанца растяжение связок плеча. Сроки восстановления составят 2-3 недели.

Напомним, что Эль Класико состоится 6 мая в Барселоне.

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