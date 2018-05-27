Иско рассматривает вариант с уходом из "Реала"

Теги реал мадридискоманчестер сити

Иско рассматривает вариант с уходом из "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Иско рассматривает вариант с ближайшим летом из своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний хавбек остался практически без поддержки в раздевалке королевского клуба. Кроме того, тренерский штаб "сливочных" остался не очень доволен выступлениями игрока в текущем сезоне. Сам футболист также разочарован тем, что не смог в текущем сезоне стать безоговорочным игроком стартового состава "Реала". Ввиду этого Иско вполне может принять предложение "Манчестер Сити", который заинтересован в его подписании.

Напомним, Перес высказался о трансферных планах "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов