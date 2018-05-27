Иско рассматривает вариант с уходом из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско рассматривает вариант с ближайшим летом из своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний хавбек остался практически без поддержки в раздевалке королевского клуба. Кроме того, тренерский штаб "сливочных" остался не очень доволен выступлениями игрока в текущем сезоне. Сам футболист также разочарован тем, что не смог в текущем сезоне стать безоговорочным игроком стартового состава "Реала". Ввиду этого Иско вполне может принять предложение "Манчестер Сити", который заинтересован в его подписании.

Напомним, Перес высказался о трансферных планах "Реала". | soccernews.ru