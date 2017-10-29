Иско: "Реал" не имеет права терять очки каждые два-три матча"
Полузащитник "Реала" Иско прокомментировал поражение своей команды от "Жироны" (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
"Это был необычный матч. В какой-то момент второго тайма мы выключились из игры и соперника забил два мяча. Мы бились до конца, но этого не хватило. Мы потеряли незапланированные очки. Впрочем, "Реал" рано сбрасывать со счетом. До конца сезона еще много матчей. Но так больше не может продолжаться. Мы - "Реал" и не имеем права терять очки каждые 2-3 игры", - приводит слова Иско Football Espana.
После этого поражения отставание "Реала" от лидирующей "Барселоны" увеличилось до восьми очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Леганес
|10
|17
|8
|Бетис
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|10
|12
|11
|Леванте
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Сельта Виго
|10
|11
|14
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|15
|Эспаньол
|9
|10
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Малага
|10
|4
|20
|Алавес
|10
|3