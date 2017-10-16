Иско: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч"

Теги искокриштиану роналдузолотой мячреал мадрид

Иско: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поделился мыслями о вручении "Золотого мяча" в 2017 году.

"Я не думаю об этой награде, потому что живу сегодняшним днём. Так или иначе Роналду должен выиграть "Золотой мяч". Попадание в тройку? В списке есть отличные игроки, в тройке могут оказаться Рамос и Модрич благодаря прекрасному сезону "Реала". Впрочем, попасть в неё - это моя мечта" - приводит слова Иско AS.

Напомним, что 32-летний Роналду является четырёхкратным обладателем "Золотого мяча", уступая в количестве наград только форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Не пропустите: Иско: "Роналду - убийца". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов