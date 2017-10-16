Иско: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско поделился мыслями о вручении "Золотого мяча" в 2017 году.

"Я не думаю об этой награде, потому что живу сегодняшним днём. Так или иначе Роналду должен выиграть "Золотой мяч". Попадание в тройку? В списке есть отличные игроки, в тройке могут оказаться Рамос и Модрич благодаря прекрасному сезону "Реала". Впрочем, попасть в неё - это моя мечта" - приводит слова Иско AS.

Напомним, что 32-летний Роналду является четырёхкратным обладателем "Золотого мяча", уступая в количестве наград только форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

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