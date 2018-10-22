Иско: "Роналду? Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть"

1 Теги реал мадридкриштиану роналдуиско

Иско: "Роналду? Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть"Полузащитник мадридского "Реала" Иско высказался о зависимости ухудшения результатов своей команды от ухода из нее португальского бомбардира Криштиану Роналду.

"Мы не собираемся находить решение кризиса за пределами клуба... Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть", - приводит слова 26-летнего хавбека королевского клуба ActuFoot.

После 9 туров в Ла Лиге "Реал" с 14 очками в активе расположился на 7 месте. В Лиге Чемпионов "сливочные" в рамках группового этапа обыграли "Рому" и уступили московскому ЦСКА.

Напомним, после трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худший. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andi
андрей

Ай красава ИСКО.Недо плакать за нытиком.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов