Иско: "Роналду? Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть"
Полузащитник мадридского "Реала" Иско высказался о зависимости ухудшения результатов своей команды от ухода из нее португальского бомбардира Криштиану Роналду.
"Мы не собираемся находить решение кризиса за пределами клуба... Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть", - приводит слова 26-летнего хавбека королевского клуба ActuFoot.
После 9 туров в Ла Лиге "Реал" с 14 очками в активе расположился на 7 месте. В Лиге Чемпионов "сливочные" в рамках группового этапа обыграли "Рому" и уступили московскому ЦСКА.
Напомним, после трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худший. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
Анри близок к увольнению из "Монако"
Лента новостей
-
Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"
-
Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга
-
Экс-игрок "Челси" перешел в "Мидлсбро"
-
1
Не надо плакаться: полузащитник "Страсбура" мощно высказался о травме Неймара
-
Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба
-
Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру
-
"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу
-
"Вест Хэм" интересуется игроком "Торино"
-
"Енисей" интересно представил нового игрока
-
Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
2
Почеттино выступил против внедрения системы VAR в АПЛ
-
Ройс восстановился после очередной травмы
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке
-
Игуаин высказался о значимости Сарри для своей карьеры
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
"Локомотив" теряет Фернандеша
-
1
Анри близок к увольнению из "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11