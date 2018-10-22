Иско: "Роналду? Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско высказался о зависимости ухудшения результатов своей команды от ухода из нее португальского бомбардира Криштиану Роналду.

"Мы не собираемся находить решение кризиса за пределами клуба... Мы не можем плакать за теми, кто не хочет здесь играть", - приводит слова 26-летнего хавбека королевского клуба ActuFoot.

После 9 туров в Ла Лиге "Реал" с 14 очками в активе расположился на 7 месте. В Лиге Чемпионов "сливочные" в рамках группового этапа обыграли "Рому" и уступили московскому ЦСКА.

Напомним, после трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худший. | soccernews.ru