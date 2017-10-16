Иско: "Роналду - убийца"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско высказался о голевой "засухе" главного бомбардира своей команды Криштиану Роналду в Ла Лиге.

"Это был лишь вопрос времени. Криштиану Роналду - убийца. Этот вопрос связан с невезением, и я в который раз удостоверился, что его голы в чемпионате очень важны для команды", - приводит слова 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду попросил руководство "Реала" заменить Наваса вратарем мирового класса. | soccernews.ru