Иско с 18 очками по системе "гол+пас" является самым результативным хавбеком Ла Лиги в 2017 году

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Эйбаром".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника Марко Асенсио, которому ассистировал Иско.

В 2017 году 25-летний Иско набрал 18 очков по системе "гол+пас" (10 мячей и 8 голевых передач) и является самым результативным хавбеком Ла Лиги в 2017 году

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