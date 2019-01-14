Иско сделал выбор между АПЛ и Серией А

Хавбек "Реала" Иско намерен в январе сменить клубную прописку.

Как сообщает Tuttomercatoweb, следующим местом продолжения карьеры Иско выбрал итальянскую Серию А, где им интересуется "Ювентус".

Отмечается, что у игрока резко ухудшились отношения с наставником Сантьяго Солари и капитаном команды Серхио Рамосом.

В этом сезоне Иско провел 21 матч, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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