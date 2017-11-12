Иско, скорее всего, пропустит матч с Россией

Хавбек сборной Испании Иско, скорее всего, не сыграет в товарищеском матче с Россией.

Как сообщает Marca, у футболиста небольшое повреждение бедра из-за чего его заменили в игре против Коста-Рики (5:0).

Матч между сборными Испании и России состоится 14 ноября.

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