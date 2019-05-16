Иско согласился на роль запасного игрока в "Реале"



Полузащитник мадридского "Реала" Иско не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист согласился на роль запасного игрока в королевском клубе. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан рассчитывает на хавбека именно в качестве игрока обоймы.

В нынешнем сезоне 27-летний Иско провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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