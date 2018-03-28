Иско стал первым футболистом "Реала" за последние 15 лет, который оформил хет-трик за сборную Испании

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Иско стал первым футболистом "Реала" за последние 15 лет, который оформил хет-трик за сборную Испании

Хавбек сборной Испании Иско отметился хет-триком в товарищеской игре с Аргентиной (6:1).

Как сообщает WhoScored, Иско стал первым игроком "Реала" за последние 15 лет, который забил хет-трик за сборную Испании.

В прошлый раз в 2003 году Фернандо Морьентес, игравший за "Реал", сделал хет-трик в ворота Колумбии.

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