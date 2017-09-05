Иско станет четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Реала"

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Иско станет четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Иско станет четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

Как информирует испанская пресса, после подписания нового соглашения между 24-летним хавбеком и королевским клубом больше него в стане "сливочных" будут зарабатывать только Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Серхио Рамос.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Иско и "Реал" не могут согласовать размер нового оклада футболиста. | soccernews.ru

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