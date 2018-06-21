Иско: "У нас четыре очка и неплохие шансы на выход в плей-офф"

Полузащитник сборной Испании Иско высказался о шансах команды на выход из группы ЧМ-2018.

"Я доволен нашей ситуацией в группе. У нас четыре очка и неплохие шансы на выход в плей-офф.

Матч был сложным, но самое главное, что мы победили. Мне нравится эта сборная Испании. Я чувствую себя превосходно", – сказал Иско.

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