Иско удвоил счет в матче "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

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Иско удвоил счет в матче "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" играет с "Манчестер Юнайтед".

В начале второго тайма второй гол в ворота манкунианцев забил полузащитник королевского клуба Иско. В данный момент счет 2:0 в пользу "Реала".

Видео: Иско забивает гол.

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