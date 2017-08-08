Иско удвоил счет в матче "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" играет с "Манчестер Юнайтед".

В начале второго тайма второй гол в ворота манкунианцев забил полузащитник королевского клуба Иско. В данный момент счет 2:0 в пользу "Реала".

Видео: Иско забивает гол.

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